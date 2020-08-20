AKO Jant yeni yatırımıyla üretimi ikiye katlayacak Dünya pazarında hafif ve ağır ticari, zirai, askeri araç üreticilerinin tercihleri arasında yer alan AKO Jant, 5 milyon dolar düzeyinde yatırımla yıl içerisinde hizmete alınacak yeni disk hatları ile üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

Dünya pazarında hafif ve ağır ticari, zirai, askeri araç üreticilerinin tercihleri arasında yer alan AKO Jant, 5 milyon dolar düzeyinde yatırımla yıl içerisinde hizmete alınacak yeni disk hatları ile üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanıyor.

AKO Jant açıklamasına göre, AKO Grup bünyesinde, otomotiv yan sanayi yatırımları kapsamında 2014 yılında hayata geçen şirketin üretim kapasitesi, kuruluşundan bugüne düzenli yeni yatırımlarla sürekli artıyor. Kamyon, otobüs, treyler, askeri araç ve traktör, römork gibi zirai araçlara yönelik jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, ürünlerini dünyanın 40'tan fazla ülkesine ihraç ediyor.

Yüksek teknolojiyle üretim yapılıyor

Açıklamaya göre, yüksek teknolojili ve kaliteli üretim ve müşterilerin yeni ürün taleplerine, tasarım ve ürün geliştirme olanaklarıyla yanıt verebilen AKO Jant, önde gelen lastik üreticileri ile yapmış olduğu anlaşmaların da olumlu katkısıyla kısa sürede güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. 23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, 2018 yılında 4,5 milyon dolar yatırımla devreye alınan yeni jant üretim hattı son teknoloji ile otomatik olarak tasarlandı.

"Türkiye'nin üretim potansiyeline inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu, AKO Jant bünyesinde gerçekleşen yatırımların, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi süreciyle belirsizleşen üretim ortamında bile kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Türkiye'nin üretim potansiyeline olan inancımızla, yeni yatırımlara devam ederek bu süreçten güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

2020 yılında 5 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanan fabrikada üretim hatlarının robotlarla entegre çalıştığını ifade eden Ömer Abrekoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlar kapsamında, AKO Jant fabrikasında 2021 yılında hizmete girecek yeni disk üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatlarında üretim kapasitesinde artış sağlanıyor. Tüm bu yatırımlarla AKO Jant'ın üretim kapasitesini, 2021 yılında ikiye katlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA