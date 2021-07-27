Akmis Tarım satışa çıkarıldı
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Akmis Tarım satışa çıkarıldı

Akmis Tarım satışa çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TMSF, Akmis Tarım'ı 1,8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

TMSF, Akmis Tarım'ı 1,8 milyon TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akmis Tarım Hayvancılık İnşaat Gıda Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Gaziantep'teki tarım ve hayvancılık tesisini 1 milyon 845 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon'un, kayyum olarak atandığı Akmis Tarım Hayvancılık İnşaat Gıda Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi.

Söz konusu bütünlüğün kapsamı, Akmis Tarım'ın Gaziantep'te bulunan 13 bin 227,3 metrekare alanlı tarım ve hayvancılık tesisi vasıflı taşınmaz ile bu taşınmaz üzerinde bulunan makineler ve demirbaşlardan oluşuyor.

Muhammen bedeli 1 milyon 845 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 25 Ağustos 2021'de saat 14.30'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TMSF, Akmis Tarım'ı satışa çıkardı
TMSF, Akmis Tarım'ı satışa çıkardı
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