Akdenizli kimyevi madde ihracatçılarından kasımda 430,9 milyon dolarlık dış satım

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 artışla 430,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Çağan, yazılı açıklamasında, sektör olarak üretmeye ve çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Birliklerinin kasım ayında uluslararası piyasada 710 bin 386 ton ürünü değerlendirdiğini ifade eden Çağan, en fazla mineral yakıtlar, yağlar ve ürünleri, kimyevi gübreler, plastikler ve mamulleri ihraç ettiklerini kaydetti.

Çağan, birliklerinin kasım ayındaki ihracatına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Birliğimiz kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,6 artışla 430,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bölge ihracatımızın yüzde 64,9'unu oluşturan mineral yakıtlar ve mineral yağlarda yüzde 99 artış yakalayıp 296,9 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Kimyevi gübreler yüzde 359 artış ve 50,8 milyon dolarla ikinci, plastikler ve mamulleri yüzde 50 artışla 49 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Organik kimyasallar, anorganik kimyasallar ve eczacılık ürünlerinde de önemli artışlara imza attık."

AKMİB'in ana pazarlarını Avrupa Birliği, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ile ABD'nin oluşturduğunu belirten Çağan, "Kasım ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke yüzde 34 artış ve 89,8 milyon dolarla Hollanda oldu. Yüzde 794 artış ve 64,3 milyon dolarla Mısır ikinci sırada yer aldı. İhracatımızı yüzde 111 bin oranında rekor düzeyde artırdığımız Malta pazarında 46,8 milyon dolar ihracat değerine ulaştık." ifadelerini kullandı.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri

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