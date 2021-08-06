Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
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Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı

Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmit'te ilk olan Akmeşe Motocross Parkuru'nda sona gelindi.

İzmit'te ilk olan Akmeşe Motocross Parkuru'nda sona gelindi. Engellerin yerleştirildiği, antrenman turlarının atıldığı parkurun çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından açılışı yapılacak.

Spor kenti olarak anılan bir İzmit için birçok farklı branşta geleceğe yatırım yapan, spora ve sporcuya önemli destekler veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe'de Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru projesini hayata geçirmek adına çalışmalar başlatmıştı. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde büyük oranda tamamlanan Akmeşe Motocross Parkuru'nda sona gelindi.

Akmeşe'de futbol sahasının yanında bulunan Süper Enduro ve Cross Yarış Parkuru'na son olarak motocross rampaları, taş havuzları, lastik geçişleri, kütük ve ağaç engelleri yerleştirildi. 20 motosikletin aynı anda rahatlıkla start alabileceği şekilde hazırlanan parkurda antrenman turları da atılmaya başladı. Etrafındaki düzenlemelerle açılışa hazırlanan Akmeşe Motocross Parkuru, çevre düzenlenmesinin bitmesinin ardından hizmete açılacak. - KOCAELİ

Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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