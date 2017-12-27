Akmeşe Doğalgaza Kavuştu

İzmit Akmeşe mahallesi, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın girişimleriyle doğalgaza kavuştu.



İzmit ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 2 bin nüfuslu Akmeşe'yi doğalgazla buluşturacağının sözünü veren Başkan Doğan, bir sözünü daha tuttu. Akmeşe'ye doğalgaz götürülmesi için geçtiğimiz Nisan ayında çalışmalar başlatılmıştı. Projenin her aşamasını yakından takip eden Doğan'ın büyük çabaları sonuç verdi.



Doğalgaz boru hattı çalışmalarının tamamlandığı Akmeşe'de 29 Aralık Cuma günü saat 12.00 de meşale yakma töreni düzenlenerek Akmeşe'de tarihi bir gün yaşanacak. Başkan Doğan, meşale yakma törenine tüm vatandaşları davet etti. - KOCAELİ