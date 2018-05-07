Akmeşe: "Bilgisayara Hükmedebilen Gençliğe İhtiyacımız Var"

Samsun İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Bilgisayar tarafından yönetilen bir gençlik yerine, ona hükmeden ve o teknolojiyi şekillendiren bir nesil hayalimiz var" dedi.

Samsun'da İlkadım ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Anadolu Lisesinin organize ettiği ve TÜBİTAK destekli "Pardus – Etap Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

İlkadım ilçesinde bulunan Olgunlaşma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıda, "Pardus Projesi" hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi. Toplantıda projenin asıl muhatabı olan lise öğrencileri de yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İnce, "Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Bu çağa ayak uydurmak için eğitimciler olarak bizler neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde, karşımıza bilgisayar eğitimi çıkıyor. Bilgisayara ilgisi olan öğrencilerimizin daha iyi yetişebilmesi için TÜBİTAK ile birlikte Pardus ve açık kaynak eğitimlerini öğrencilerimize vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan İlkadım ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta önemli konuşma yaptı. Konuşmasında, ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek ve geliştirilebilecek hiçbir ürünü acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan almayacağız. Gerekirse daha çok zaman ve para harcayacağız, gerekirse de daha fazla emek harcamak suretiyle mutlaka kendi tasarımlarımızı ve ürünlerimizi geliştireceğiz, demişti. Bu açıklamanın ana teması şu: Yazılımsal ve teknoloji olarak bağımsızlığımızın olması gerektiği yerde olmasını sağlamaktı. Gelişen dünyaya baktığımız zaman çağdaş ülkelerin esasında neden güçlü olduğunun bu konularla da doğrudan alakalı olduğunu görebiliyoruz. Hayatımızın her alanında teknoloji var. Eğer bu teknolojiyi biz kendimiz üretmiyor ve başkalarının ürettiği eski teknolojileri kullanmaya gayret ediyorsak bu anlamda çok bağımsız olduğumuzu iddia edemeyiz. Yerli iletişim sistemi olan 'Pardus' ile öğrencilerimizi tanıştırmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çıktığımız yolda, bu projede en büyük kazancımız, kendi kendine yetebilen ve dışa bağımlılığı azalmış muasır medeniyet seviyesine çıkmış 2023 Türkiye'sinde geleceğimiz olan öğrencilerimizi teknoloji ve yazılım konusunda yetiştirmek olacak. Kendi yazılımlarını kendi teknolojilerini üreten ülkeler dışa bağımlılıkları azaldıkça yazılımsal bağımlılık kazanmakta da güçlenmiş olacaklar. Bilgisayarı sadece oyun aracı olarak gören, esasında bilgisayarı yöneten değil de bilgisayar tarafından yönetilen bir gençlik yerine, ona hükmeden ve o teknolojiyi şekillendiren bir nesil hayalimiz var. Bu amaç doğrultusunda Pardus'tan beklentimiz öğrencilerimize yazılımsal olarak bu özgürlüğü kazandırmak olacak" şeklinde konuştu. - SAMSUN