AKMEK'in "Narin Eller, Nadir İşler" sergisi açılıyor

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın (AKMEK) 10. geleneksel 'Narin Eller, Nadir İşler' yıl sonu sergisi açılıyor.

Kepez Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetlerinden biri olan ve binlerce kişiye iş kapılarını aralayan Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları'nın(AKMEK), yılsonu sergisi kapılarını aralıyor. AKMEK kurslarını bitiren kursiyerler tarafından üretilen el emeği eserler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde görücüye çıkıyor. 'Narin Eller, Nadir İşler' adlı sergi 19 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek açılış töreni ile sanatseverleri ağırlayacak.

El emeğinin sergisi

Emeğin ilmek ilmek işlendiği, duyguların emek ve hünerle birleştiği, göz nuru ürünler 26 Haziran Çarşamba gününe kadar Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sergilenecek. Takı'dan, ahşap boyamaya, ev aksesuarlarından ilmek ilmek işlenen el işlerine, resimden heykele kadar birçok el emeği 'Narin Eller, Nadir İşler' sergisinde yer alacak. Her yıl binlerce kişiyi meslek sahibi yapan, binlerce ev hanımına da sosyalleşerek ev ekonomisine katkı sağlama imkanı sunan kurslar bu yılda ilçe sakinleri tarafından yoğun ilgi gördü. - ANTALYA

Kaynak: İHA