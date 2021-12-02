AKM yenilenen yüzüyle kapılarını açıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uzun süredir kullanılmayan Atatürk Kültür Merkezi yenilenen yüzüyle yakın zamanda kapılarını açıyor.

Kdz. Ereğli Orhanlar Mahallesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi'nde tadilat çalışmalarında sona gelindi. Bina içerisinde bazı iç duvarlar yıkılarak salonlar genişletilirken, ısıtma ve havalandırma sistemleri ile ses sistemleri değiştirildi. Opera ve bale gösterileri için standart düzenler oluşturulurken, tiyatro, sergi, mezuniyet gibi farklı alanlarda kullanılabilecek çok amaçlı salonlar oluşturuldu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye meclisinde çalışmalar ile ilgili bilgiler vererek, AKM'nin yakın zamanda açılışı yapılarak faaliyete gireceğini söyledi. Başkan Posbıyık açıklamasında, "Çalışmaların büyük bir bölümünü bitirmiş vaziyetteyiz. Yeniden tadilatlar yaptık, salonun havası tamamen değişmiş vaziyette. Bir tek eksik olan çok amaçlı salonu bitiremedik. Çünkü Devlet Operalarını da buraya getirebilmek için sahneyi aşağı indirdik. Aynı zamanda akustiği yeniden yapacağız. Ses düzenlemelerini yeniden yapacağız, hareketli perdeler oraya konulacak. Bunun projesi büyük bir firma tarafından hazırlanıyor. AKM'nin hareket halinde olmasını engelliyor, çünkü dışa açılan kapısı olduğu için dışarıdan işçiler girmek suretiyle yapılacak. Diğer salonların hepsini halkın hizmetine açacağız." İfadelerine yer verdi.