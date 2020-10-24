AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
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AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

24.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 14:15
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

Samsun'da vatandaşların zaman zaman çıkarak intihar girişiminde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısı tel örgülerle çevrildi.

Samsun'da vatandaşların zaman zaman çıkarak intihar girişiminde bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısı tel örgülerle çevrildi.

İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından da kullanılan 50 metre yüksekliğindeki AKM, çatısında yaşanan olaylarla gündeme geliyordu. Binanın çatısı kolayca çıkılabilmesi nedeniyle birçok olaya sahne oldu.

Kış aylarında çatıdan aşağıya kaymak isteyenler ve yaşanan intihar girişimleri önlem almayı gerektirdi. Son yaşanan olayda uzman çavuşluk sınavını kazanamayan ve askerde kalmak istediğini söyleyen bir genç çatıya çıkmıştı.

Binanın çatısı intihar girişimlerini önlemek adına tel örgülerle çevrildi. Bazı yerlerde dikenli tellerle de önlem alındı. Çatıyı gören bir güvenlik kamerası da yerleştirilerek izlemeye alındı. - SAMSUN

AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi
AKM'ye tel örgülü intihar önlemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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