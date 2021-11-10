AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI - Haberler
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AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHAUlu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde ışık gösterisiyle anıldı.

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL DHA

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıldönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi( Akm )'nde ışık gösterisiyle anıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen ve Atatürk'ten görsellerin yansıtıldığı '10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma' etkinliği vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

AKM Tiyatro Salonunda Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk'ü anma konseri de düzenlendi.

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

AKM VE GALATA KULESİ'NDE IŞIK GÖSTERİSİYLE 10 KASIM ANMASI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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