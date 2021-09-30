AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI - Haberler
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AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin isim tabelası asıldı.

Açılışı 29 Ekim'de yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi ( Akm )'nin isim tabelası asıldı. İsmi değişeceği iddia edilen kültür merkezinin girişine konulan Atatürk Kültür Merkezi yazısı, tartışmaları sona erdirdi.

Bazı sosyal medya hesaplarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan AKM'nin isminin değişeceği iddia edilmişti. Montajı tamamlanarak asılan isim tabelası tartışmaları sona erdirdi. İnşaatı tamamlanan yeni bina ve asılan tabela drone ile havadan da görüntülendi. Tabelada, eskisi gibi Atatürk Kültür Merkezi yazdığı görüldü.

AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI

AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI

AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI

AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AKM'NİN İSİM TABELASI ASILDI - Haberler
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