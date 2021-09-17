AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi! - Haberler
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AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

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AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu. AKM ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, AKM ne zaman açılacak? İşte, Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

Akm ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. AKM'de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, incelemede bulundu. Vali Yerlikaya AKM'nin İstanbul'un kültür ve sanatına imzasını atacağını söyledi. İstanbul Valisi Yerlikaya, AKM'nin açılış tarihini açıkladı. AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

AKM NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede; "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), binasının 29 Ekim'de açılacağını açıkladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

AKM ne zaman açılacak? Atatürk Kültür Merkezi açılış tarihi!

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