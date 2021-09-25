Akm Millet Bahçesi, 28 Ekim'de açılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 760 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan; Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nu da içine alan AKM Millet Bahçesi'nin 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını söyledi.

AKM Millet Bahçesi projesinde sona gelindi. Başkentin kuzeyinde Atatürk Orman Çiftliği'yle başlayan Atatürk Kültür Merkezi, yeni Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binası, Gençlik Parkı ve 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu alanı da içine alarak Ankara Hergelen Meydanı'na kadar planlanan çalışma Ankara'nın tarihi, kültürel ve yeşil aksını oluşturacak. Melike Hatun Camisi'ni de içine alan projenin devamında Hergelen Meydanı'nda yer alan tarihi binalar da restore edilerek, bu koridor tamamlanmış olacak.

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Haber -Kamera: Vuslat AY-Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,