AKM inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı
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AKM inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

26.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:56
AKM inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı

Yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi () inşaatında yüksekten düşen işçi yaralandı.

Meydanı'nda inşaat çalışmaları süren AKM'de ismi öğrenilemeyen bir işçi, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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