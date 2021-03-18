Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

18.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:50
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

Son dakika gelişmesine göre ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü.

ATATÜRK Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Taksim'de inşası süren AKM'de dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.Öte yandan çökme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle işçilerin kaçıştığı görülüyor.


- İstanbul
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada
Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Birol Güven Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Hakan Özmert Bülent Uygun Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: AKM inşaatında asma tavanın çökme anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:50:04. #1.14#
title