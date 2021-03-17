AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
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AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI

17.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:07

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında asma tavan işçilerin üzerine çöktü. Yaralanan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de inşası süren AKM'de 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, asma tavan henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Tavandan kopan parçalar 4 işçinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Yaralılar, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hafif şekilde yaralandıkları öğrenilen işçiler tedavi altına alındı.

AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI
AKM İNŞAATINDA ASMA TAVAN İŞÇİLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat DELİKLİTAŞ

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