AKM inşaatında asma tavan çöktü
17.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:44
Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.
Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.
Taksim Meydanı'nda inşaat çalışması süren AKM'de, henüz belirlenemeyen nedenle asma tavan çöktü.
Tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel