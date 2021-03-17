AKM inşaatında asma tavan çöktü
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AKM inşaatında asma tavan çöktü

17.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:44

Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.

Taksim Meydanı'nda inşaatı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) asma tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.

Taksim Meydanı'nda inşaat çalışması süren AKM'de, henüz belirlenemeyen nedenle asma tavan çöktü.

Tavanın çökmesi sonucu 6 işçi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçiler, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AKM inşaatında asma tavan çöktü
AKM inşaatında asma tavan çöktü
AKM inşaatında asma tavan çöktü
AKM inşaatında asma tavan çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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