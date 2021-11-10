AKM'de Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi

ZONGULDAK (İHA) - 10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında Zonguldak Atatürk Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Tutulmaz ve protokol üyeleri ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi gösteri salonunda Atatürk konulu resim yarışmasında dereceye giren ve mansiyon ödülü alan resimler gezdiler.

Anma programı saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından program günün anlam ve önemi belirten konuşma yapıldı. Törende daha sonra Atatürk temalı şiir yarışmasında birinci olan eser okundu Ardından Vali Tutulmaz ve protokol üyelerince Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışmalarında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüllerini verildi. Törende "Sen Mustafa Kemalsin" isimli oratoryo ve sinevizyon gösterisi ilgiyle izlendi

Anma töreni Atatürk'ün sevdiği şarkı ve Türkülerin Dinletisi ile birlikte son buldu. - ZONGULDAK