AKM, Aida ile Radames'in aşkına şahitlik edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ), cesur komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkına şahitlik edecek.

Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlükleri sanatçılarının yer aldığı Aida operası, 7 Kasım Pazar ve 8 Kasım Pazartesi saat 20.00'de İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. AKM'nin 2 bin 40 kişilik opera salonunun tüm biletleri, temsilden günler önce tükendi.

İtalyan besteci Verdi'nin "en güzel operası" olarak bilinen eser, Mısır'ın cesur komutanı Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkansız aşkını konu alıyor.

Görkemli dekor ve kostümleriyle izleyicileri büyüleyen eserde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan Radames'e, Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanat Yönetmeni, soprano Feryal Türkoğlu ise Aida'ya ses verecek.

Diğer rollerde, Ezgi Karakaya, Eralp Kıyıcı ve Tuncay Kurtoğlu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları yer alacak.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu Aida'da, orkestrayı ?Şef Can Okan yönetecek.

Dekor tasarımını Özgür Usta, kostüm tasarımını Savaş Camgöz ve Gürcan Kubilay, ışık tasarımını Giovanni Pirendello'nun yaptığı eserin koreografisi Sergei Terechenko'ya ait.

"AKM'nin ihtişamına yakışır temsiller arka arkaya gelecek"

DOB Genel Müdürü Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, opera sanatçıları olarak, gerek akustiği gerek teknolojisi gerek mimarisiyle dünyanın en güzel opera salonlarından birine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AKM'nin dünyanın en iyi ilk 10 opera evi sıralamasına girebileceğini dile getiren Karahan, bundan büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Karahan, AKM'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siparişi Sinan operasıyla açıldığını hatırlatarak, "Şimdi de sırada Aida operası var. Biletlerimiz günler öncesinden tükendi. Bu bizim için mutluluk verici. Halkımızın teveccühü ve bu kadar özlemiş olması bizi çok duygulandırdı. Büyük bir keyif ve heyecanla halkımızla buluşmayı bekliyoruz." dedi.

AKM'deki temsillerin devam edeceğini belirten Karahan, "Bu güzel salon bundan sonra bizim evimiz. AKM'nin ihtişamına, güzelliğine yakışır, yüksek kalitede opera ve bale temsilleri arka arkaya gelecek. İzleyicilerimiz bizi beklesin." diye konuştu.

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