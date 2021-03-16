"Aklınla 1000 Yaşa" başlıyor
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"Aklınla 1000 Yaşa" başlıyor

16.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:43

Kocaeli'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Aklınla 1000 Yaşa" ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Aklınla 1000 Yaşa" ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak ilkokul ve ortaokullara yönelik faaliyet gösteren Bilgievleri, geçen yıl yaklaşık 17 bin öğrencinin katıldığı "Aklınla 1000 Yaşa" zeka oyunları yarışmasının bu yıl 4'üncüsünü düzenliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli'de eğitim gören 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zeka oyunları yarışmasında, öğrencilerin zeka oyunlarına ilgisinin artırılması hedefleniyor. Yarışmayla tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerin tahrip ettiği çocukların zeka oyunlarıyla alternatif bularak gelişimlerini olumlu yönde artırmaları amaçlanıyor.

Başvurular internet üzerinden

Yarışmaya katılacak 4. sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, yarışma tanıtım semineri için başvuruları http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 5 Nisan tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenmiş mekanlarda mayıs ayında yarışmanın yarı finali, haziran ayında ise final heyecanı ve ödül töreni heyecanı yaşanacak.

Sadece 4. sınıflar katılacak

Kocaeli genelindeki tüm resmi ve özel ilkokulların, 4. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya her öğrenci bireysel olarak katılacak. Her okul 4. sınıf şube sayısının en fazla 10 katı kadar öğrenci ile yarışmaya katılabilecek.

Çeşitli hediyeler

Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek. Buna göre yarışmada; birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar, ikinci olana tablet, üçüncü olana akıllı saat verilecek. Mansiyon ödülü ise (4. ve 10. arası) kodlanabilen drone olarak belirlendi. Ayrıca yarışmada öğretmenler ve okullar da unutulmadı. İlk 10'a öğrencisi giren öğretmenlere akıllı bileklik hediye edilecek. İlk 3'e giren okullara da masaüstü bilgisayar ve yazıcı armağan edilecek.

48 bin 433 öğrenci katıldı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan yarışmaya bugüne kadar 48 bin öğrenci katılım sağladı. Buna göre etkinliğe 2017-2018'de 14.864 öğrenci, 2018-2019'da 17.218 öğrenci ve 2019-2020'de 16.361 öğrenciyle toplamda 48.443 öğrenci katılım sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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