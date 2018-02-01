Aklı Operasyondaki Silah Arkadaşlarında

RAUF MALTAŞ - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü olarak katılan ve yaralandığı için Kilis'te tedavi edilen piyade uzman çavuş Mustafa Ulukaya, "Tedavim yapıldıktan sonra tekrar görev yerimize gidip kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak, bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ mensuplarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Elazığlı piyade uzman çavuş Ulukaya (23), teröristlerin saldırısında yaralandı.

Uzman çavuş Ulukaya, Azez'deki ilk müdahalenin ardından tedavisi için Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Genel sağlık durumu iyi olan Ulukaya'nın tedavisi ailesi ve yakınlarının da refakatiyle sürüyor.

Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab-Azez arasında terör örgütü PYD/PKK mensuplarının havanlı saldırısında ayağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Yarasının çok mühim olmadığını vurgulayan Ulukaya, "Ayağıma şarapnel isabet etti. Yaralandım sağ olsunlar hemen hastaneye getirdiler. Tedavim yapıldıktan sonra tekrar görev yerimize gidip kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

"Ya bitecek ya bitecek"

Baba Ahmet Ulukaya da oğlunun vatanı için yaralanmasının gururunu yaşadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nı gönülden desteklediklerini ifade eden Ulukaya, sonuna kadar devletin ve milletin arkasında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Oğlunun 4 gündür iyi bir tedavi sürecinden geçtiğini anlatan Ulukaya, "Yakında inşallah taburcu olacak. Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili haberleri yakından takip ediyor. İyileşir iyileşmez cepheye gidecek yine kendisinin niyeti de öyle bizim niyetimiz de öyle vatana canımız feda. O gitmezse ben gideceğim hepimiz de gideceğiz hiç sıkıntı yok. ya bitecek ya bitecek." ifadelerini kullandı.