Akli Dengesi Yerinde Olmayan Vatandaş Kayıp

Çankırı'da akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş dün geceden itibaren kayıp.



Çankırı'nın Korgun ilçesi Maruf köyünde ikamet eden İbrahim Aydoğmuş (30) isimli vatandaşa dün gece geç saatlerden itibaren ulaşılamıyor. Kayıp vatandaşın ailesi Aydoğmuş'un evine dönmemesi üzerine dün gece kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma ile birlikte Çankırı AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.



Aydoğmuş'un sağlığından endişe ettiklerini belirten yakınları görenlerin insanlık namına emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. - ÇANKIRI