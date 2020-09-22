Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

22.09.2020 23:47 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan ve daha önce annesini bıçakla yaralayan bir şahıs, dernek lokalinde çay içen 42 yaşındaki şahsı defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın gerçekleşme anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 3 gün önce İzmit'te bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan M., arkadaşıyla bir masaya oturarak çay sipariş etti. Bu sırada içeri giren, akli dengesinin yerinde olmayan ve kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, elindeki bıçakla masada çay içen Volkan M.'yi çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Volkan M., olay yerine çağrılan ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANAN ŞAHSIN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Volkan M.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganın daha önce de birlikte yaşadığı annesini bıçakla yaraladığı, polis gözetiminde hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan, akli dengesi yerinde olmayan şahsın saldırı anı ise dernek lokalinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Kemal Ayvaz Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mbaye Diagne Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Hakim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akli dengesi yerinde olmayan saldırgan çay içen şahsı defalarca böyle bıçakladı - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 00:02:09. #1.14#
title