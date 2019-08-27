27.08.2019 17:37

Akli dengesi yerinde olmayan kadının, genç kadını bıçakladığı anlar kamerada

Kadına yönelik şiddet bu defa kadından geldi

Genç kadını kolundan bıçakladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kadın, elindeki bıçakla markette bulunan genç kadını kolundan bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı DSİ Kavşağında bulunan bir akaryakıt istasyonuna gelen akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Gülsüm isimli kadın, elindeki meyve bıçağı ile market içerisinde bulunan G.A. isimli genç kadını sağ kolundan bıçakladı. Kadının kolunda derin bir kesik açan şahıs, olay yerinden hızla kaçarken kolundan yaralanan G.A. ise olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri çalışanları ve polis ekiplerince olay yeri yakınlarında yakalanan Gülsüm, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA