Aklease'ye "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" Aklease, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından Türkiye'de bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric En İyi İşyerleri Programı" kapsamında, 2019 yılı "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" ne layık görüldü.

Aklease, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric tarafından Türkiye'de bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric En İyi İşyerleri Programı" kapsamında, 2019 yılı "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" ne layık görüldü.

Aklease'den yapılan açıklamaya göre, Aklease, Kincentric ile birlikte yaptıkları bağlılık araştırması sonuçlarında, önceki döneme göre çalışan bağlılığı ve çalışan deneyimini etkileyen kariyer olanakları, eğitim ve gelişim imkanları, marka gibi diğer iş unsurlarında önemli gelişme göstererek "Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü" nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, çalışanlarının değerlendirmeleri ışığında verilen ödülün kendileri için çok kıymetli ve gurur verici olduğunu ifade ederek, "Aklease olarak müşterilerimize 'Büyümenin Tamamlayıcı Gücüyüz' diyoruz. Bu gücün kaynağını da en başta çalışanlarımız oluşturuyor. Bu nedenle, çalışan memnuniyeti her zaman önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm iç iletişim, kariyer gelişimi, mesleki ve kişisel gelişim, işe başlama konularındaki süreçlerimizde; odağımızdaki çalışan memnuniyetinin önemli bir rolü var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA