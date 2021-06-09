Aklease'den çevreci projelere odaklanan yeni bir finansman modeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aklease'den çevreci projelere odaklanan yeni bir finansman modeli

Aklease'den çevreci projelere odaklanan yeni bir finansman modeli
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Akbank iştiraki Ak Finansal Kiralama AŞ (Aklease), yeni finasman modeli Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sunmaya başlıyor.

Akbank iştiraki Ak Finansal Kiralama AŞ (Aklease), yeni finasman modeli Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sunmaya başlıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Aklease, çevresel-sosyal ve yönetişimsel (ESG) risk anlayışı çerçevesinde sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik odaklandığı faaliyetler kapsamında yeni bir finansman modelini hayata geçirdi.

Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirket, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sağlamaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, halihazırda finansmanı sağlanan bu yatırımları tek bir ürün çatısı altında topladıklarını belirterek, Aklease Ecolease'in sektörde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğine odaklanmış ilk ürün olduğunu vurguladı.

Kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease'in, Türkiye'deki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliği hayata geçirdiğini aktaran Düz, şunları kaydetti:

"Aklease Ecolease, Aklease'in sürdürülebilirlik bakış açısının ürünü olarak doğdu. Hem işine hem geleceğe yatırım yapmak isteyen şirketler için özel bir ürün. Önümüzdeki dönemde bu ürün ile sektördeki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği finansmanında önemli aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti
Ulukartal ailesinin mal paylaşımı kavgası! Oya Ulukartal, eşi ve oğlunun kendisinden hisse kaçırdıklarını iddia etti
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka bir olayla gündemde! Adına çıkarılan kripto para 1 saatte 100 kat değerlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hazal Kaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aklease'den çevreci projelere odaklanan yeni bir finansman modeli - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 12:27:44. #1.13#

title