Aklease'den çevreci projelere odaklanan yeni bir finansman modeli

Akbank iştiraki Ak Finansal Kiralama AŞ (Aklease), yeni finasman modeli Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sunmaya başlıyor.

Akbank iştiraki Ak Finansal Kiralama AŞ (Aklease), yeni finasman modeli Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sunmaya başlıyor.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Aklease, çevresel-sosyal ve yönetişimsel (ESG) risk anlayışı çerçevesinde sürdürülebilir değer yaratmaya yönelik odaklandığı faaliyetler kapsamında yeni bir finansman modelini hayata geçirdi.

Aklease Ecolease ile yenilenebilir enerjiye yatırım yapan şirket, enerji ve kaynak verimliliği sağlayan yatırımlara vade ve ödeme avantajı sağlamaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, halihazırda finansmanı sağlanan bu yatırımları tek bir ürün çatısı altında topladıklarını belirterek, Aklease Ecolease'in sektörde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğine odaklanmış ilk ürün olduğunu vurguladı.

Kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease'in, Türkiye'deki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliği hayata geçirdiğini aktaran Düz, şunları kaydetti:

"Aklease Ecolease, Aklease'in sürdürülebilirlik bakış açısının ürünü olarak doğdu. Hem işine hem geleceğe yatırım yapmak isteyen şirketler için özel bir ürün. Önümüzdeki dönemde bu ürün ile sektördeki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği finansmanında önemli aktörlerden biri olmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız