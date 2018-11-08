Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri Türkiye'nin Enerji Açığını Azaltacak"

ATO Kongre Onursal Başkanı Gürsel Baran, 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'ndaki konuşmasında "Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar enerji açığımızın kapatılması açısından çok büyük bir önem taşıyor" dedi.

Ankara'da gerçekleşen 11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda ATO Kongre Onursal Başkanı Gürsel Baran "Türkiye, yerli ve milli maden politikasını benimsedi. Daha çok yerli daha çok yenilenebilir enerji stratejisi doğrultusunda yerli kömür, rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal gibi enerji kaynaklarının enerji sepeti içerisindeki payını arttırma gayreti içerisindedir. Artan enerji ihtiyacının karşısında yerli kaynaklarımızı önceleyen bu yaklaşımı hepimiz destekliyoruz. Özel sektör olarak devletimizin enerji alanındaki çalışmalarına destek vermek özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı da arttırmak durumundayız" dedi.

Türkiye'nin nükleer enerji konusunda da önemli adımlar attığına işaret eden Baran "Ülkemiz nükleer enerji konusunda da oldukça önemli adımlar attı. Akkuyu ve Sinop'ta nükleer santral kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar enerji açığımızın kapatılması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığımızın azaltılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması için yenilenebilir enerji kaynaklarımızın tamamını harekete geçirmemiz ve enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla pek çok kişiye iş imkanı doğacaktır. İstihdam anlamında da ülkemiz kazançlı çıkacaktır" dedi.