Akkuyu'nun Rusya'daki İkizinin İkinci Ünitesine İlk Yakıt Yüklendi

Rusya Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) tarafından inşası devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin referans santrali Novovoronej-2 NGS'nin 2 numaralı ünitesine ilk yakıt yüklemesi başladı.

Yakıt yüklemesi, santralin VVER-1200 reaktörü ile donatılmış 2 numaralı ünitesinde iş takvimine uygun olarak gerçekleştiriliyor. 163 yakıt demetinin ilk serisi 19 Şubat tarihinde Moskova saatine göre 16.10'da başarıyla yüklendi. Kalan yüklemenin ise sonraki 5 gün içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk yakıt yüklemesi, reaktörün çalışmaya başlamasını işaret etmesi bakımından büyük bir öneme sahip. Reaktörde ilk kez bir zincir reaksiyonu başlatılmasıyla ilk kritiklik sağlanmış olacak ve reaktörün daha fazla çalışması için gereken temel parametreler belirlenecek. Bundan sonraki aşamalar ise şebekeye bağlantı, güç yükseliş testi ve ticari işlemlerin başlatılmasını içeriyor.

Rosenergoatom'un Genel Müdürü Andrei Petrov, bu işlemin, reaktörün çalıştırılmasının başlangıcını işaret ettiğine vurgu yaparak, "Bu da Novovoronej-2'deki 2 numaralı ünitenin yapımı ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Daha sonraki operasyonlar üniteyi ilk kritiklik ve elektrik üretimi için hazırlayacaktır. Ünitenin bu yıl sonuna kadar ticari faaliyete başlaması planlanıyor" dedi.

Novovoronej NGS Müdürü Vladimir Povarov ise Novovoronej-2 NGS'nin 2 numaralı ünitesinin çalıştırılmasının, ROSATOM'un 3+ nesil reaktörlerini başarılı bir şekilde inşa ettiğini gösterdiğine işaret ederek, "Bu sahadaki türünün ikinci reaktörü ve Rusya'daki üçüncüsü. Finlandiya, Macaristan, Bangladeş ve Belarus da dahil olmak üzere birçok yabancı ülke bu teknolojiyi kullanmayı seçti. Genel olarak şu anda 12 ülkede ROSATOM tarafından geliştirilmekte olan 36 ünite var" diye konuştu.

ROSATOM'un 3+ nesil PWR tipi reaktörün amiral gemisi olan VVER-1200, dünyanın seri üretimdeki tek 3+ nesil tasarımı olma özelliği taşıyor. Novovoronej-2 NGS'nin 2 numaralı ünitesi, bu seride kurulan üçüncü ünite olarak dikkat çekiyor. İlk ikisi ise Novovoronej-2 NGS'nin 2016 yılında kurulan 1 numaralı ünitesi ile Leningrad-2 NGS'nin 2017 yılında kurulan 1 numaralı ünitesi şeklinde sıralanıyor. Novovoronej-2 NGS'nin 1 numaralı ünitesinin bu zamana kadar 16,841 milyar KWt/h üretim gerçekleştirdiği biliniyor.

Önceki nesil VVER güç üniteleriyle karşılaştırıldığında, yenilikçi 3+ nesil VVER- 1200 reaktörünün güvenlik alanında ve ekonomik açıdan birçok avantajı bulunuyor. Kapasitesi yüzde 7 artarken, personel sayısı yüzde 30-40 oranında azaldı. Reaktörün ömrü ise iki kat yükseltilerek 60 yıla çıkarıldı ve 80 yıla yükseltilme imkanı bulunuyor.

Reaktörün başlatılması, Orta Rusya'nın elektrik şebekesindeki nükleer payın yüzde 27'ye yükselmesini sağlayacak. Böylece her yıl 4 milyon tondan fazla sera gazı emisyonunu önleyecek ve bölge ekonomisini canlandıracak. 2 numaralı ünitenin 2019 yılının sonunda işletime alınması hedefleniyor. Ünite ile birlikte toplam kapasitesi 3.2 GWe'ye çıkacak olan santral, Rusya'nın Avrupa kısmına güvenilir temiz bir enerji sağlayacak. - MERSİN

Kaynak: İHA