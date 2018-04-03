Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye'nin önünü açacak, ülkeyi daha iyi noktalara getirecek bir adım olduğunu söyledi.

Elvan, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında düzenlenen temel atma töreninde video konferans yoluyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Elvan, bağlantıda yaptığı konuşmada, tarihi bir günde olduklarına vurgu yaparak Mersin ve Türkiye'nin nükleer teknolojiyle tanışmanın ilk adımını attığını ifade etti.

Yanında Türk ve Rus yekililer ile Rusya'da nükleer enerji alanında eğitim alan öğrencilerin olduğunu bildiren Elvan, Akkuyu NGS'nin yeni istihdam imkanları sağlayıp bölge ekonomisini güçlendireceğini söyledi.

Elvan, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da Akkuyu NGS'nin 20 milyar dolarlık bir proje olduğunu aktararak inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişinin, işletme aşamasında da 3 bin 500 kişinin görev alacağını anlattı.

Nükleer santralle ilgili yan sanayinin de gelişeceğini dile getiren Elvan, bölgenin de hareketleneceğine değindi.

Elvan, artık nükleer enerjiye adım atmış bir Türkiye'nin söz konusu olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Güvenlik konusu zaman zaman dile getiriliyor. Rus yetkililerle görüştüğümde 'Rusya'daki en modern nükleer santralimizden daha modern bir santral inşa ediyoruz' dediler. Son derece güvenli, en ufak bir tereddüt oluşmayacak bir nükleer santral. 100 yıl yaşayacak bir santral. O açıdan en ufak bir kaygımız söz konusu değil."

Elvan, Akkuyu NGS'nin bölgenin sosyoekonomik gelişmişliğine de olumlu etki edeceğine işaret ederek "Bu bölgeyi artık cıvıl cıvıl göreceğiz. O açıdan son derece mutluyuz." dedi.

Santralde ilk etapta 35 Türk mühendisin çalışacağını, zamanla sayının 200'ün üzerine çıkacağını hatırlatan Elvan, "Kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle ve teknisyenlerimizle Türkiye'nin önünü açacak, Türkiye'yi daha da iyi noktalara getirecek bir projenin adımını somut olarak burada atmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Elvan, birinci reaktörün yapımına başlandığına, sahada iki limanın inşasının da sürdüğüne dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğu limanı inşaatı tamamlanmak üzere. Özellikle ekipmanların teslimi, buraya getirilen makinelerin montaj işlemi bu limanda gerçekleştirilecek ve daha sonra reaktörün kurulacağı alana taşınacak. Batı limanı ise inşaat malzemelerinin geldiği, beton santralinin olduğu bir alan olarak kullanılacak. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Rus yetkililerden aldığım bilgiyi ifade ediyorum, inşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında ilk makine aksamı doğu limanımıza gelmiş olacak."

Elvan, Rus yetkililerin Türk firmalarından ve işçilerinden memnun olduklarını kaydetti.