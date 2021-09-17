Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi
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Akkuyu Nükleer AŞ tarafından hazırlanan video Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların havadan drone ile görüntülenmesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün incelemelerde bulunacağı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi.
Akkuyu Nükleer AŞ tarafından hazırlanan video
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların havadan drone ile görüntülenmesi
MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün incelemelerde bulunacağı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi.