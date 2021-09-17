Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi - Haberler
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Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi

AA / Akkuyu Nükleer Aş - Haberler | Güncel

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından hazırlanan video Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların havadan drone ile görüntülenmesi MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün incelemelerde bulunacağı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından hazırlanan video

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmaların havadan drone ile görüntülenmesi

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün incelemelerde bulunacağı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin son hali görüntülendi
AA / Akkuyu Nükleer Aş - Son Dakika Haberleri
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