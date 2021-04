Akkuyu Nükleer AŞ'nin 23 Nisan'a özel düzenlediği ulusal resim yarışmasının kazananları belli oldu

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yurt genelindeki çocukların katılımıyla düzenlenen "Ulusal Çocuk Resmi Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Temiz Gelecek İçin Temiz Enerji" temasıyla organize edilen yarışmaya 6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar katıldı.

Resimlerde, nükleer santrallerin artan enerji talebinin karşılanması açısından önemine vurgu yapılması beklenen ve iki ayrı yaş kategorisinde düzenlenen yarışmaya, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi illerde yaşayanların da bulunduğu 150 çocuk başvurdu.

İlk olarak, Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezi çalışanları ve bir güzel sanatsal öğretmeni tarafından değerlendirmeye alınan resimler, Akkuyu Nükleer AŞ Özel Kalem Müdürü Natalya Konovalova ve Genel Müdür Basın Sekreteri Vasiliy Korelskiy ile Anadolu Ajansı Mersin muhabiri Sezgin Pancar, Kanal 33 Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirtaş ve Gülnar'ın Sesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Yalçın Taşlıalan'dan oluşan jüri heyetinin beğenisine sunuldu.

Jüri değerlendirmesi sonrası yarışmacılardan Ulyana Sezemina, Zeynep Sena Ayhan, Mariia Beliaeva, Cennet Karakaya ve Naz Oralp 6-10 yaş kategorisinde, Elif Beren Çalgıcı, Sura Yaşa, Ayselnur Akar, Aleksandra Malysheva ve Arina Daibova da 11-14 yaş kategorisinde dereceye girenler arasında yer aldı.

Resim yarışmasının kazananlarına, el sanatları setleri ve hatıra hediyelerin yanı sıra bir aylık çevrimiçi resim kursu verileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nükleer AŞ Özel Kalem Müdürü Konovalova, tüm yarışmacıların resimlerini çok beğendiğini belirtti.

Çocukların, resimler güzel figürler işlediğini dile getiren Konovalova, "Resimlerin çok canlı ve aydınlık olduğunu, neredeyse hiç kasvetli tonların olmadığını söylemek istiyorum. Bu, çocukların harika ailelerde, sevgi ve yardımseverlik atmosferinde büyüdüğünü gösteriyor. Bunun için ebeveynlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Basın Sekreteri Korelskiy de "Çizimlerin hepsi harika. Bütün çocuklar istisnasız yeteneklidir. Her katılımcı, eline kalem alıp kendi düşüncelerini çizerek elinden gelenin en iyisini yapmış. Bizim için her bir resim çok değerli ve ilginç. Önemli olan, her resimde doğaya ve hayvanlara, aile ve arkadaşlara, eve ve memlekete, bilime ve yeni teknolojilere olan sevgi temasının geçmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

