Akkuyu Nükleer AŞ ile Assystem Arasında İş Birliği Anlaşması

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'de inşa edilen nükleer santrale ait inşaat yapılarının denetlenmesi amacıyla Fransız mühendislik firması Assystem ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Assystem'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki şirket arasında imzalanan iş birliği anlaşması 6 yıllık süreyi kapsıyor.

Anlaşma kapsamında Assystem, Akkuyu NGS'nin nükleer güvenlik açısından önem arz eden tesislerinin inşasını denetleyecek ve santralin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından belirlenen nükleer güvenlik düzenlemelerine uyumunu inceleyecek.

Assystem Operasyon Direktörü Stephane Aubarbier, Türkiye için karbonsuz enerji sağlayacak Akkuyu NGS'de çalışmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Nükleer programları dünya genelinde başarılı, daha rekabetçi ve daha güvenli hale getirmek için her zaman gayret gösteriyoruz ve bu anlaşma da bu sürekli çabanın bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'nin hükümetler arası anlaşması Mayıs 2010'da Türkiye ile Rusya arasında imzalandı. İşletme ömrü 60 yıl olacak ve bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak santral, devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Kaynak: AA