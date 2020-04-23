HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Ekonomi
23 Nisan, Akkuyu, Ekonomi, Haber

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:00
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Zoteeva, mesajında, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, güçlü devletin en önemli iki değeri olan bağımsızlık ve genç nesili bir araya getirdiğini belirtti. Çocukların, her milletin geleceği ve temeli olduğunu vurgulayan Zoteeva, "Türkiye'de bu bayram her zaman geniş katılımla, büyük bir önem atfedilerek, büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Bu yıl alışılagelen törenlerin, etkinliklerin, kutlama programlarının düzenlenmeyeceğini, çocukların evde kalmak zorunda olduğunu hatırlatan Zoteeva, şunları kaydetti:

"Ben de bir anneyim ve biz ebeveynler, bugünlerde çocuklarımıza özel önem göstermeli, onların eğitime olan ilgisini sürdürmeli, onlara ilham vermeli, gelişimlerine destek vermeli ve morallerini yüksek tutmalıyız.

Bugün onlar için güvenilir bir destek ve örnek olmak özellikle önem taşıyor. Bir çocuk için en güvenilir koruma; sağlık ve dostane bir ailedir. Çocuklara güzel ve güvenilir bir gelecek sağlamamız gerektiğini de anlıyoruz ve tam da bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santrali inşa ediyoruz. Yeni teknolojiler ve temiz enerji, bu güçlü ülkenin refahı için bir temel teşkil edecek olup bu temeli geliştirecek olanlar henüz kreşe giden ve sıralarda oturan çocuklarımızdır. Onların iyi koşullarda yaşamaları ve öğrenim görmeleri için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Bu zor dönemde inşaat sahasına en yakın konumda bulunan okula destek verme kararı aldık. Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını ve Türkiye'nin tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Ekonomi
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Ekonomi
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi Ekonomi
Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş için yol haritasını belirledi
SPK, sosyal medyadan yanıltıcı yatırım tavsiyesi veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti Ekonomi
SPK, sosyal medyadan yanıltıcı yatırım tavsiyesi veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Ekonomi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Ziya Selçuk Muhammet Emin Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Podolski Mesut Özil Ergin Ataman Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:20:30. #1.15#
title