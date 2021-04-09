Akkuyu Nükleer AŞ'den Mersin'deki okullara destek
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Akkuyu Nükleer AŞ'den Mersin'deki okullara destek

Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel
Akkuyu Nükleer AŞ'den Mersin'deki okullara destek

Akkuyu Nükleer AŞ'nin desteğiyle, Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapıldığı Gülnar ilçesindeki bir okula yemekhane inşa edildi, birçok okulun da çeşitli ihtiyaçları giderildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin desteğiyle, Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yapıldığı Gülnar ilçesindeki bir okula yemekhane inşa edildi, birçok okulun da çeşitli ihtiyaçları giderildi.

Yapımı süren Akkuyu NGS'nin bulunduğu mahalledeki Büyükeceli Ortaokuluna inşa edilen yemekhanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, törende, Akkuyu NGS'nin ilçeye katkısını herkesin hissettiğini söyledi.

Açılışını yaptıkları yemekhanede, taşımalı eğitim gören 99 öğrencinin yemeklerini rahatlıkla yiyebileceğini belirten Bayraklı, "Büyükeceli Orta Okulunun çatısı da yine bu destek sayesinde yenilendi. Akkuyu Nükleer AŞ daha önceki 350 bin liralık bağışın ardından 370 bin liralık daha destekte bulundu. Bu desteklerle ilçemizdeki Ulupınar, Cumhuriyet Yatılı Bölge ve İshaklar ortaokullarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Desteklerinden dolayı Akkuyu Nükleer AŞ yetkililerine teşekkürlerimi sunarım." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim de bağışla yemekhanenin yapıldığını, birçok okulun da fiziki imkanlarının artırıldığını dile getirdi.

Akkuyu Nükleer AŞ bölge iletişim bölümünden Lütfi Sarıcı, çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Bayraklı, Kadim ve Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov yemekhanenin açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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