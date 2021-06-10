Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları, öğrencilerle fidan dikti

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları ve öğrenciler, okul bahçesine avokado fidanları ekti.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer AŞ çalışanları ve öğrenciler, okul bahçesine avokado fidanları ekti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Büyükeceli İlkokulu'nun iş birliğinde "Umut Tohumları" projesi düzenlendi.

Proje kapsamında, santral çalışanları ile öğrenciler, okul bahçesine avokado fidanları dikti.

Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, programdaki konuşmasında, kuraklıkla mücadelede herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirterek, "Kendi adımıza katkıda bulunmak ve çocuklarda çevreyi korumanın önemine dair farkındalık yaratmak adına bir meyve ağacı bahçesi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer AŞ Bölge İletişim Bölümü Eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı da öğrencileri, çevreyi korudukları için tebrik ettiklerini kaydetti.

İlçede yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) çevre dostu olduğunu aktaran Sarıcı, "Akkuyu Nükleer AŞ olarak, Büyükeceli'de inşa ettiğimiz çevre dostu, geleceğin temiz yeşil enerji kaynağı olan nükleer güç santraliyle doğanın korunmasına katkıda bulunacağız. Bu etkinlikle sadece bir bahçe yapmıyoruz, aynı zamanda burada yaşayacak olan genç nesil için sürdürülebilir bir geleceğin de adımını atmış oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından öğrencilere, çiçek tohumları ve saksı hediye edildi.

Etkinliğe Akkuyu Nükleer AŞ İletişim Direktörü Kiyra Staples, Büyükeceli İlkokulu Müdürü Serhat Özgür Öztürk ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan