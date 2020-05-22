Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu
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Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yöneticileri, şirketin genç çalışanları ile bir araya geldi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. yöneticileri, genç çalışanları ile buluştu
22.05.2020 11:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:44

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yöneticileri, şirketin genç çalışanları ile bir araya geldi. Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, gelecekte Türkiye'nin ilk nükleer santralini devreye alma ve işletme görevlerini üstlenecek genç uzmanların, şirket faaliyetlerine aktif bir şekilde katılım sağlamalarını umut ettiğini söyledi.

Ankara merkez ofisi çalışanlarının video konferans aracılığıyla katıldıkları toplantı, Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirildi. Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (NRNU) MEPhI'den mezun olan son Türk uzmanlar ile Rus çalışanların dahil olduğu 36 yaşın altındaki gençlerden oluşan büyük bir çalışan grubuyla gerçekleştirilen toplantıya; Genel Müdür Birinci Yardımcısı NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, İnsan Kaynakları Direktörü Yulia Zholobova ve Sürdürülebilir Kalkınma ve İletişim Direktörü Tatiana Klevantseva da katıldı. Toplantı, Kovid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlere uygun olarak maskelerle ve sosyal mesafe korunarak yapıldı.

Genç çalışanlara, Akkuyu projesinin son durumunu anlattı

Katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Sergei Butckikh, Akkuyu NGS projesinin ilerleyişi, güncel durumu ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan inşaat aşamaları hakkında bilgiler verdi. Butckikh, ayrıca gelecekte Türkiye'nin ilk nükleer santralini devreye alma ve işletme görevlerini üstlenecek genç uzmanların, şirket faaliyetlerine aktif bir şekilde katılım sağlamalarını umut ettiğini de vurguladı.

"Çalışanlarla sürekli açık diyalog halindeyiz"

İnsan Kaynakları Direktörü Yulia Zholobova ise bu yılın proje için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, bu yılın Rus nükleer endüstrisinin 75. yıl dönümü, Akkuyu NGS projesi inşaatına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın imzalanmasının 10. yıl dönümü ve Akkuyu Nükleer Anonim Şirketinin kuruluşunun 10. yıl dönümü gibi önemli olayları içerdiğini kaydetti.

Genç çalışanlarla şirketin sosyal politikaları, geleceğe dair spor ve diğer sosyal etkinliklerin tartışıldığı toplantıda, gençlerden organizasyonlar ve etkinlikler için aktif olarak yeni fikirler sunulması istendi. Zholobova, işveren temsilcisi insan kaynakları olarak çalışanlarla sürekli açık diyalog halinde olduklarını ve karşılaşılan herhangi bir sorunda çözüme hazır olduklarını ifade etti.

"Enerjimizi projenin geliştirilmesi için kullanmaya hazırız"

Genç uzmanlar, yer değiştirme ve sosyal politika konuları ile mevcut olan Rus nükleer santrallerinde yapılan staj programlarıyla yakından ilgilenirken, şirket personeli için kültürel, spor ve sosyal etkinlikler hakkında duyurular için ek iletişim kanalları oluşturulmasını istediler.

NRNU MEPhI 2019 yılı mezunu uzman Yusuf Kılıç, toplantıya dair izlenimlerini şöyle aktardı:

"Toplantı çok faydalı oldu. Doğrudan şirket yöneticileriyle iletişim kurmak için harika bir fırsat oldu. Yönetimin bize güvendiğini, projenin geleceğinde önemli gördüklerini, isteklerimizi dinlediklerini bilmek bizim için önemli. Takımdaki durumun ve dolayısıyla çalışma sürecinin birçok bakımdan bize, faaliyetlerimize ve katılımımıza bağlı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle enerjimizi projenin geliştirilmesi için kullanmaya hazırız."

Toplantı sonunda bir kişinin yaşının kimlikle değil, ruh haliyle belirlendiğini kaydeden Alexey Frolov, meslektaşlarından kendini ve Sergey Butckikh'i gençlik derneğine dahil etmelerini istedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanlarının sayısının bu yıl ortasında 400'ü genç uzmanlar olmak üzere bine ulaşacağı bildirildi. Haziran ayında şirket çalışanları ekibine, bu yıl MEPhI'den mezun 55 kişinin daha katılmasının beklendiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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