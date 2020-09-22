Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: "İddialara yönelik araştırma yürütülmektedir"
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Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva: "İddialara yönelik araştırma yürütülmektedir"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde (NGS) çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak yüklenici şirketler bazında araştırma yürüttüklerini açıkladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva:
22.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:15

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralinde (NGS) çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları yönündeki iddialarla ilgili olarak yüklenici şirketler bazında araştırma yürüttüklerini açıkladı. Zoteeva, hak ihlali tespit edilmesi durumunda, sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceklerini de bildirdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde inşası süren Akku NGS'de çalışan işçilerin aylardır maaşlarını alamadıkları ve yolu kapatarak eylem yaptıkları yönünde basında çıkan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Akkuyu Nükleer A.Ş., üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir"

İddialara yanıt veren Zoteeva, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin, Türkiye Cumhuriyeti iş hukuku hükümlerine titizlikle uyulmasına ve gerek proje şirketi gerek projede yer alan yüklenici şirketler tarafından çalışan haklarının korunmasına öncelik verdiğinin altını çizdi. Zoteeva, "Rusya tarafı ve Akkuyu Nükleer A.Ş., yüklenici şirketler ile işbirliği kapsamında üstüne düşen bütün finansal yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. Halihazırda tarafımızca, projenin alt yüklenici şirketlerinin çalışanlarına maaş ödemediklerine ilişkin iddia ve söylemlere yönelik araştırma yürütülmektedir. Hak ihlali durumlarının tespit edilmesi halinde, anlaşmazlıkların çözülmesi için tam destek vereceğimizi ve sorumlulara karşı idari işlem uygulama konusunu değerlendireceğimizi ifade ederiz. Durum kontrol altına alınmıştır" dedi.

"Çalışanlarımızın özverili emeği ve bu emeğin uygun bir şekilde ücretlendirilmesi, önemli değerimizdir"

Akkuyu NGS Projesinin gerçekleştirilmesinin, Türkiye'nin gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğunu vurgulayan Zoteeva, "Akkuyu Nükleer A.Ş., binlerce Türk vatandaşını istihdam ederek Rusya ve Türkiye arasındaki devletler arası ilişkilerin kuvvetlendirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Birçok şirketin katılımı ile devam eden projemiz başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Projede yer alan bütün çalışanlarımızın özverili emeği ve bu emeğin uygun bir şekilde ücretlendirilmesi, önemli değerimizdir" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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