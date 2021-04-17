Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi
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Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Akkuyu Nükleer A.Ş ve Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüklenici kuruluşları tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Gülnar İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile Gülnar'daki ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı.

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Akkuyu Nükleer A.Ş ve Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin yüklenici kuruluşları tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Gülnar İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile Gülnar'daki ihtiyaç sahibi ailelere 500 adet Ramazan paketi dağıtıldı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov'un katıldığı dağıtımda, Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin yanı sıra Akkuyu NGS projesi yüklenicileri olan şirketlerin temsilcileri de yer aldı.

Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Frolov, dağıtımda yaptığı konuşmada, "Gülnar Kaymakamlığına, Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye ve Türkiye'nin bu ilk nükleer güç santrali projesinde yer alan tüm şirketlere vermiş oldukları destekten dolayı şükranlarımı sunarım. Mübarek Ramazan ayı başladı. Bu kutsal ayın tüm Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bizler sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre hareket ederken, Gülnar ilçesi sakinlerine karşı olan sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bölgedeki herkese elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz" dedi.

Gülnar Kaymakamı Bayraklı da Akkuyu Nükleer A.Ş.'ye ve Akkuyu NGS projesinin yüklenicilerine teşekkür ederek, "Bu gıda paketlerinin dağıtımına, yardıma ihtiyaç duyan her eve ulaşılması için Gülnar Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanlarını da dahil ettik. Dağıtımına başlanmadan kolilerin dağıtılacağı ailelerin listeleri oluşturulmuştu. Tüm kolilerin içeriği aynı şekilde hazırlandı. Böylece bölgede yardıma ihtiyaç duyan tüm aileler eşit bir şekilde yardım almış oldular" diye konuştu.

Vakıf çalışanları, hazırlananlar kolilerin dağıtımına Ramazan ayının başında başladı. Çalışanlar aradan geçen bir hafta içinde ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolilerini teslim etti. - MERSİN

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi
Akkuyu Nükleer A.Ş.'den Gülnarlılara 500 adet Ramazan paketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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