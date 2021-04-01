Akkuyu Nükleer AŞ'den 23 Nisan'da çocuklara özel resim yarışması

Akkuyu Nükleer AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt genelinden çocukların katılabileceği resim yarışması düzenleyecek.

Akkuyu Nükleer AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt genelinden çocukların katılabileceği resim yarışması düzenleyecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, bu yıl teması "Temiz gelecek için temiz enerji" olarak belirlenen yarışmaya, 6 ve 14 yaş arasındaki çocuklar 15 Nisan'a kadar başvurabilecek.

Katılımcılardan, çalışmalarında nükleer santrallerin artan enerji talebinin karşılanması açısından önemine vurgu yapması bekleniyor.

Eserlerin, teknik performans, sanatsal ifade ve yarışma temasına uygunluk açısından değerlendirileceği yarışmaya katılanlara elektronik sertifika gönderilecek.

İki yaş kategorisinde dereceye girecek 5'er kişiye, çizim setleri ve çeşitli hediyeler verilecek.

Katılımcılar, yaptıkları resimleri taratarak veya fotoğrafını çekerek, "Akkuyu Nükleer Resim Yarışması" başlığıyla "info-mersin@akkuyu.com" elektronik posta adresine göndererek yarışmaya başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar