Akkuyu NGS Proje Yarışması için başvurular devam ediyor
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Akkuyu NGS Proje Yarışması için başvurular devam ediyor

08.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:28
Akkuyu NGS Proje Yarışması için başvurular devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer AŞ iş birliği ile başlatılan Akkuyu NGS Proje Yarışması'nın başvuruları devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ve Akkuyu Nükleer AŞ iş birliği ile başlatılan Akkuyu NGS Proje Yarışması'nın başvuruları devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma genç yeteneklere nükleer enerji alanında yenilikçi projeler üretme ve kendilerini geliştirme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Buna göre, öğrenciler belirlenen konularda proje üreterek nükleer enerji alanında değer yaratma ve öğrenim hayatlarında kazandıkları bilgi ve becerileri sergileyebilme imkanına sahip olacak.

Yarışma sonucunda birinci gelen takıma Rusya'da nükleer santral teknik gezisi ve seminer ödülü, ikinci takıma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında staj ödülü verilecek. Üçüncü takım ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne düzenlenecek teknik geziye katılacak.

Öğrenciler yarışmaya 3 kişilik proje takımlarını oluşturarak Yetenek Kapısı platformu üzerinden (yetenekkapisi.org) başvurabilecek.

Başvuru için proje takımı üyelerinin tümünün lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması gerekiyor. Yarışmaya katılım için herhangi bir bölüm kısıtlaması bulunmuyor.

Başvuru için belirlenen konular arasında iklim değişikliğine yönelik sürdürülebilir elektrik üretimi, sanayi, ulaşım gibi alanlarda nükleer enerjinin katkısının artırılması, nükleer enerjinin toplumsal kabulünün geliştirilmesi, nükleer güvenlik ve nükleer emniyetin sağlanması yer alıyor.

Yarışmaya başvurular 28 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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