Akkuyu NGS personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'ya gidecek
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Akkuyu NGS personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'ya gidecek

Akkuyu NGS personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'ya gidecek
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak amacıyla düzenlenen personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'nın St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde (SPBPU) yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak amacıyla düzenlenen personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'nın St. Petersburg Büyük Petro Politeknik Üniversitesinde (SPBPU) yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya gidecek öğrenciler "Isı Enerjisi ve Isı Mühendisliği" ve "Elektrik Enerjisi ve Elektrik Mühendisliği" uzmanlık alanlarında eğitim görecek.

Eğitim süresi 2 yıl, eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans programı kapsamında öğrenciler, temel müfredata ek olarak Rusça derslere de katılabilecek. Eğitim süresince burs ve barınma imkanından faydalanacak öğrencilerin, sağlık sigortası karşılanacak ve yılda bir defa uçak bileti ücretleri ödenecek.

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, Akkuyu Nükleer AŞ'de istihdam edilecek.

2011'de başlatılan personel yetiştirme programı kapsamında başarılı bulunan 186 öğrenci Nükleer AŞ ekibine katıldı. 85 Türk öğrenci ise şu an Uluslararası Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhl) ve SPBPU'da eğitimlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Akkuyu NGS personel yetiştirme programı kapsamında 24 Türk öğrenci daha Rusya'ya gidecek - Haberler Ekonomi
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