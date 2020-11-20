Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak
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Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak

20.11.2020 17:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:42
Akkuyu NGS'nin üçüncü ünitesinde temel ilkbaharda atılacak

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kiril Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Kiril Komarov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planladıklarını bildirdi.

Komarov, Rusya'nın Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinin inşaatı için gerekli lisansın alındığını anımsattı.

Daha önce santralin inşaatı için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Komarov, "Akkuyu NGS'de üçüncü güç ünitesinde temel atma işlemini gelecek yıl ilkbahar döneminde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Santralde dördüncü ünite için gerekli evrakları ise mayıs ayında teslim ettiklerini belirten Komarov, "Bu almamız gereken son lisans olacak. Genelde lisansı almak için 1 yıl beklememiz gerekiyor. Dördüncü ünite için lisansı 2021'in sonbaharı gibi almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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