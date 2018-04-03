Temel Atma Töreni Sonrası Türk ve Rus Görevliler Akkuyu'da Selfie Çekindi
Mersin'in Akkuyu limanında yükselecek olan Nükleer Santralin temel atma töreni sonrası Türk ve Rus görevliler inşaatın yükseleceği alanda selfie çekindi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
ERDOĞAN VE PUTİN TÖRENE VİDEO KONFERANSLA KATILDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.
İki liderin konuşmalarının ardından Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını istedi. Elvan'ın butona basmasıyla Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı.
SELFIE ÇEKİNDİLER
Tören sonrası Türk ve Rus görevliler inşaatın yükseleceği şantiye alanında bol bol fotoğraf çektirdi.