: Akkuyu NGS'nin inşası takvime uygun devam ediyor

04.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:02

Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Bölümü Müdürü Denis Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında birinci ve ikinci ünitesinin yapımına ilişkin, "Akkuyu NGS'nin inşası planlanan ve onaylanan takvime göre hızla devam ediyor." dedi.

Sezemin, 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'nin inşaat lisansı alınan ikinci güç ünitesinin çukur kazısına ilişkin çalışmaların tamamlandığını, temelinin yapımının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl içerisinde inşaatı destekleyici yardımcı tesisler olan "doğu" ve "batı" inşaat-montaj üslerinin tamamlanmasının da planlandığını dile getiren Sezemin, bu şekilde demir donatılarına ilişkin ihtiyaç duyulan imalatın inşaat sahasında yapılmasına olanak sağlanacağını ifade etti.

Sezemin, eş zamanlı olarak batı inşaat-montaj tesisinde 4 beton santralinin faaliyete geçirilmesinin öngörüldüğünü vurgulayarak, "Buna ilişkin çalışmalarımız tam hız devam etmektedir. Bunlar faaliyete geçtiğinde 1 saatte 550 metreküp beton harcını hazırlama kapasitesine sahip olacak. Birinci ve ikinci ünitenin yapımında ihtiyaç duyulan beton bu santrallerden karşılanacaktır." dedi.

Santralde çalışan Türklerin oranı yüzde 80

Sezemin, Akkuyu NGS inşaat sahasında çalışan sayısının 5 bin kişiye ulaştığını, bu sayının yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu vurguladı.

Akkuyu NGS'de, işletmeye alınmasından sonra 3 bin 500 kişinin görev yapmasının öngörüldüğünü ifade eden Sezemin, "Bu 3 bin 500 kişiden 700'ü Rusya'daki üniversitelerden nükleer enerji alanında eğitim alarak mezun olan Türk uzmanlar olacaktır. Memnuniyetle dile getirmek isterim ki Rusya'daki üniversitelerden mezun olan 80 Türk uzman şirket bünyemizde istihdam edilmeye başlanmıştır. Yakından tanışma fırsatım olan bu genç uzmanları, Türkiye'deki nükleer santralin gelecekteki işletme sahibi olarak değerlendiriyorum." diye konuştu.

Sezemin, 3 Nisan 2018'de Türkiye ve Rusya Devlet Başkanlarının Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin temelinin attığını hatırlatarak, "Halihazırda inşaat sahasında birinci ve ikinci ünitenin yapıma ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Santralin işletmesi esnasında kullanılacak yapıların da inşası devam etmektedir. Akkuyu NGS'nin inşası planlanan ve onaylanan takvime göre hızla devam ediyor." dedi.

"Yerlileştirme süreci başlattık"

Sezemin, 2019'da proje kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetin yerel piyasadan temin edilmesi konusunda bir yerlileştirme süreci başlatıldığını dile getirerek, "Bu sürecin yönetilmesi için özel olarak bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubu kapsamında ayda bir düzenli olarak toplantılar yapmaktayız gerek yükleniciler gerek potansiyel tedarikçilerle. Yerlileştirme, bize ekipmanların kısa sürede tedarik edilmesini sağlayacak. Bu yerlileştirme sürecinin ilk başarılı sonuçlarını da görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer AŞ'nin Akkuyu NGS'nin sadece inşaatı değil, aynı zamanda işletme sorumluluğunu da üstlenmiş olduğunu hatırlatan Sezemin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akkuyu NGS'nin güvenle ve istikrarlı bir şekilde işletilmesine herkesten önce biz önem vermekteyiz. Birinci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışması sadece kendi yüklenicilerimiz değil, aynı zamanda bağımsız yapı denetimi şirketleri ve eş zamanlı olarak Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) uzmanları tarafından da süreki olarak denetlendi. Dolayısıyla birinci güç ünitesi reaktör binası temel plakasında herhangi bir çatlak veya boşluk bulunmamaktadır. Bunu, şuna dayanarak da söylüyorum, söz konusu beton dökme çalışması komisyon tarafından onaylandı. Bu komisyon üyeleri sadece şirketimizin üyelerinden değil, aynı zamanda bağımsız yapı denetim kuruluşları ve denetleme yetkisi olan kurumlarının üyelerinin de arasında bulunduğu bir komisyondur. Bu çalışmanın komisyon tarafından kabul edilmesi demek, söz konusu temel plakanın reaktör binasına uzun yıllar hizmet edebilecek bir yapıya ve mukavemete sahip olması anlamına gelmektedir."

"Zemin betonunda çatlak yok"

Sezemin, temel plakanın beton dökme çalışmalarına alanında uzman kişilerin yer aldığı Rus bilimsel kuruluşlar tarafından da refakat edildiğini kaydederek, "Şunu da belirtmek isterim ki bu plakanın yapımında kullanılan beton karışımı kendiliğinden mukavemetini sağlayabilme özelliğine sahip bir harçtır. Bu özelliği sayesinde beton dökümü sırasında herhangi bir çatlak ve boşluk oluşması mümkün değildir. Bu uygulama, diğer nükleer enerji santrallerinin yapımı esnasında denenmiş ve güvendiğimiz bir teknolojidir." dedi.

Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün imalatının Rusya'daki Atommash tesisinde takvime uygun olarak devam ettiğini ifade eden Sezemin, "VVER-1200 tipi reaktörün imalatı iki yıldan fazla zamana ihtiyaç duyan uzun süren bir süreçtir. Sahadaki tüm hazırlık çalışmaları reaktörün imalatının tamamlanarak sahaya sevkiyatının yapılmasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Reaktör inşaat sahasına takvimde öngörülen zamanda ulaştırılacaktır." diye konuştu.

Sezemin, proje kapsamında, güvenlik sınıfına ait olan her türlü ekipman imalatının denetiminin NDK tarafından yapıldığını vurguladı.

Kaynak: AA

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