HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk güç ünitesinin 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı
30.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:05

MERSİN (İHA) – Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk güç ünitesinin 4 buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümünün bir parçası olan Atomenergomash'in makine yapımı bölümü AEM-Teknoloji'nin Volgodonsk'ta yer alan Atommash fabrikasında üretilen bir dizi buhar jeneratörü ile Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha tamamlandı. Buhar jeneratörleri, NGS reaktörlerinin anahtar ekipmanları arasında yer alıyor.

Buhar jeneratörünün montajı ve bir dizi kontrol önlemini içeren tüm üretim döngüsü yaklaşık 2 yıl sürdü. 22 gün süren bir buhar jeneratörünün üretimindeki önemli aşamalardan biri ise toplam uzunluğu yaklaşık 125 kilometre olan 11 bin paslanmaz ısı değişim borusunun döşenmesi oldu.

Her buhar jeneratörü üzerinde tüm test ve kontrol işlemleri gerçekleştiriliyor. Kalite uzmanları tarafından toplamda her ürün için 415 kontrol operasyonu yapılıyor. Bir güç ünitesi, çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre, ağırlığı ise 340 tondan oluşan dört buhar jeneratörü ekipmanını içeriyor.

Türkiye'de inşa edilen ilk nükleer santral olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi, gelişmiş güvenlik sistemlerini içeren 3+ nesil Rus tasarımlı VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşuyor. Her bir nükleer enerji ünitesinin kapasitesi 1.200 MW olacak. Akkuyu Nükleer Santralinin inşası, dünya nükleer endüstrisinde "yap-sahip ol-işlet" modeline göre uygulanan ilk proje niteliğini taşıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı Ekonomi
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor Ekonomi
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor Ekonomi
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza Ekonomi
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı Ekonomi
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı Ekonomi
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde manevi tazminat kararı: Ödenecek tutar caydırıcı olmalı
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Varank Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Buse Varol Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin buhar jeneratörlerinin üretimi tamamlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 13:35:28. #1.15#
title