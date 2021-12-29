Akkuyu NGS'nin ilk parti otomasyon kontrol sistemleri ekipmanı Türkiye'ye teslim edildi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci ünitesi için üretilen Entegre Valf Teşhis Sistemi (IVDS) ekipmanları inşa sahasına teslim edildi. Nükleer Güç Santrali'nin otomasyon kontrol sistemlerinin bir parçası olan Entegre Valf Teşhis Sistemi, denetlenen valflerin ve aktüatörlerin durumu hakkında bilgi işleyerek valflerin daha güvenilir, emniyetli ve kolay kullanılmasını sağlıyor.

Ekipman, teslimat öncesinde Rusya Bilimler Akademisi Özel Tasarım Bölümü Mühendislik Bilimleri Deney Fabrikasında kabul muayenesinden geçti. Muayene işlemi, her ikisi de Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bir parçası olan Akkuyu Nükleer A.Ş ile otomasyon kontrol sistemleri (I&C) ekipmanı ve alt sistemlerinin entegratörü ve genel tedarikçisi RASU A.Ş. temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Otomasyon kontrol sistemleri (OKS), üretim süreçlerinin çeşitli kontrol seviyelerini içeren ve teknolojik ekipmanın kontrol fonksiyonlarının otomasyonunu sağlayan sistemlerdir. Alt kontrol seviyesi, sistem tarafından kontrol edilen ekipmanın durumu hakkında veri toplayan sensörleri, orta seviye, özel yazılım kullanarak sensörlerden gelen sinyalleri işleyen endüstriyel kontrolörleri, üst seviye ise işlenen bilgi akışlarını toplayan ve NGS operatörlerine güç ünitesinin durumu hakkında güvenilir bilgi sağlayan ünite kontrol panelini içeriyor.

RASU A.Ş. Akkuyu NGS I&C Proje Dairesi Bölge Müdürü Aleksey Perepadya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Son bir buçuk yıldır bu önemli aşamaya gelmeye çalışıyorduk. Tasarımı geliştirdik, teknik belgeleri hazırladık ve üretilen ekipmanın uluslararası nükleer güvenlik gereklilikleriyle tamamen uyumlu olduğunu gösteren bir dizi test gerçekleştirdik" dedi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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