Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi

Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.