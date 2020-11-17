Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi
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Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi

17.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:30
Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi

Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.

Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Akkuyu NGS'nin 3'üncü ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Temizer

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