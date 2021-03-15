Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı
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Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı

15.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:06
Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan mühendislik birimi Atommash, Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başladı.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan mühendislik birimi Atommash, Akkuyu NGS'nin 3. güç ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başladı.

Atommash, bu kapsamda reaktör basınç kabının üretimine geçti. Ekipman üretiminde, 3D tarayıcı ile yapılan ölçümler dahil olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı. İşleme merkezlerinde, ilk koruyucu yüzey işlemi için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi yapılıyor. Uzmanlar ayrıca, çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemleri, yüzey kaplaması ve kaynak boruları ise daha sonra yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan AEM Teknoloji Genel Müdürü IgorKotov, "Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS için ekipman üretmek, sipariş portföyümüzdeki en önemli işlerden biridir. Ekipman üretiminin tüm ana aşamaları Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yakından takip edilmektedir. Bu da doğal olarak bize özel bir sorumluluk yüklemektedir. Ancak yabancı ortaklarla etkin işbirliği konusunda zaten çok büyük bir deneyime sahibiz ve en karmaşık teknolojik ve organizasyonel konularda her zaman diyaloga açığız. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi için ekipman ürettik ve bu ekipmanlar şu an inşaat sahasına ulaşmış durumda. Bu da diğer 3 ünite için üretimin planlanan programlara uyulacağına ve Türk meslektaşlarımız ile yakın profesyonel etkileşime göre ilerleyeceğimize olan inancımızı destekliyor" dedi.

Reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. VVER-1200 reaktör basınç kabı ise 330 tonluk ağırlığa, 4.5 metrelik çapa ve 12 metrelik bir yüksekliğe sahip. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor. - MERSİN

Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için nükleer reaktör üretimine başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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