Akkuyu NGS'nin 2. güç ünitesine reaktör şaftının ana elemanları kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2. güç ünitesinin reaktör bölmesinin yapım alanında, reaktör şaftının inşaat çalışmaları devam ediyor.

Akkuyu'daki çalışmalar kapsamında, şaft yapısının ana elemanları olan destek ve baskı kirişleri, kuru reaktör koruyucu ve reaktör basınç kabının silindirik kısmının ısı yalıtımı tasarım konumuna kuruldu. Reaktör kabının beton şafta güvenilir şekilde sabitlenmesi için tasarlanmış kaynaklı bir metal yapı şeklindeki reaktör şaftının elemanlarından biri olan destek kirişinin montajı, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç yardımıyla yapıldı. Çapı 9 metreden geniş ve ağırlığı 88 ton olan destek kirişi, reaktörü ağırlık ve sismik yüklerden koruma işlevlerini yerine getiriyor. Destek kirişinin kurulum işlemi 8 saat sürerken, sağlamlaştırma, boşluklara beton dökme ve ölçüm kanallarının yapımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Reaktör basınç kabının beton şafta sabitlenmesi için tasarlanan, 7 metreden daha geniş çapa ve 27 ton ağırlığa sahip kaynaklı metal konstrüksiyon olan baskı kirişinin montaj işlemi, konstrüksiyon elemanlarının ön montajı ve kaynak işlerinden önce yapıldı ve birkaç saat sürdü.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Destek ve baskı kirişlerinin montajı, Akkuyu NGS ikinci güç ünitesinin inşasında 2021 yılının en önemli olayları arasında yer alıyor. Montajın başarıyla tamamlanması, reaktör şaftının yapım işlerine devam etme imkanı sunuyor. Bu tür büyük boyutlu konstrüksiyonların kurulumu, karmaşık montaj türlerinden biridir. Çünkü reaktör şaftında izin verilen sapma payı toplam 2 milimetredir. Birinci güç ünitesinde benzer işlerde kazanılan deneyim, kirişlerin montajını yapan uzmanların işleri planlanan süreden daha önce bitirmesine imkan tanıdı" dedi.

Daha önce ikinci güç ünitesinin reaktör binasında, 9 büyüklüğündeki bir deprem de dahil olmak üzere acil durumlarda nükleer santralin güvenli şekilde çalışmasını sağlayan, 142 tonluk bir güvenlik ve biyolojik koruma elemanı olan kuru reaktör koruyucunun montajı yapıldı. Kuru reaktör koruyucu, reaktör kapasitesinin ölçümü için gereken özel ölçüm kanalları konumundaki iyonlaştırıcı hücrelerin sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Reaktör şaftı bileşenlerinin montajıyla ilgili işlerden önce nükleer güç ünitesinin kalbi olan reaktör basınç kabının kurulum işlemleri gerçekleştirildi. Reaktör basınç kabının kurulumundan hemen önce, inşaat işçilerinin basınç kabının ana ağırlık yükünü taşıyacak olan destekleyici halkayı monte etmesi gerekti.

Reaktör basınç kabının ekipmanı, işletme sırasında reaktörün sabitlenmesi için tasarlandı. Bu ekipman aynı zamanda reaktör çekirdeğindeki nötron akışına karşı biyolojik ve ısıl koruma fonksiyonunu yerine getiriyor. - MERSİN