Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı
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Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akkuyu NGS'nin 1'nci güç ünitesi için pasif kor su basma sistemi üretimine başlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan mühendislik birimi Atommash, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesinde yer alacak pasif kor su basma sisteminin üretimine başladı.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Volgodonsk'ta bulunan mühendislik birimi Atommash, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1'inci güç ünitesinde yer alacak pasif kor su basma sisteminin üretimine başladı.

Atommash, Akkuyu NGS'nin1'inci güç ünitesinin yanı sıra, 3'üncü güç ünitesi için de pasif kor su basma sisteminin hidrolik tanklarını üretecek. Bu tanklar, 3 basınç kabı gövdesi ve 2 tabandan oluşuyor. Pasif kor su basma sistemi tankının bir set oluşturulması için her biri 60 mm kalınlığında paslanmaz çelik sacdan yapılan 24 basınç kabı gövdesi kullanılıyor. Atommash, şu sıralarda basınç kabı gövdesi ve tabanlarının mekanik işlemlerini gerçekleştiriyor. Hidrolik tank tabanlarında bağlantı borularının montajına da başlanan tesiste, sıvı gerinim testi için ise hazırlıklar devam ediyor. Bu işlemlerin ardından torna-delme makinelerinde dairesel kaynaklar için kenarlar kesilerek, yatay delme işleme merkezlerinde delikler ve branşman borular ile çalışmalar yapılacak.

Pasif kor su basma sistemi

Pasif kor su basma sistemleri, nükleer santrallerin pasif güvenlik sistemlerinin ikinci aşamasına aittir. Sistemde 120 metreküp hacimli 8 hidrolik tank bulunmaktadır. Santralin işletme aşamasında, tanklarda sulu bir borik asit çözeltisi depolanır. Bu çözelti yaklaşık 60 derecelik bir sıcaklığa ısıtılır. Birincil devredeki basınç belirli bir seviyenin altına düştüğünde sıvı otomatik olarak reaktöre verilir ve çekirdek soğutulur. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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